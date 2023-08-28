Кулеба раскритиковал страны ЕС за планы продлить запрет на экспорт зерна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обрушился с критикой на соседние страны в связи с планами ограничить импорт зерна из Украины после истечения срока действия запрета ЕС. Он пообещал "яростно защищать права" Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы категорически против, потому что этот шаг нарушит правила общего рынка. Это правило будет нарушать соглашение об ассоциации Украина-ЕС, но самое главное - этот шаг будет идти вразрез с принципом солидарности, на котором основан Европейский союз" , - заявил он.

Министр добавил что Украина готова работать над решением проблемы вместе с пятью членами ЕС.

Он также призвал их "не делать вопрос экспорта зерна заложником своих внутренних политических процессов", поскольку, в частности, Польша готовится к всеобщим выборам.

"Если они будут вести себя подобным образом, то не оставят нам другого шанса, кроме как яростно защищать свои права и права украинских фермеров" , - добавил Кулеба.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае текущего года ЕС разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. В то же время, транзит грузов для экспорта в другие страны был оставлен.

Срок действия ограничения должен завершиться 15 сентября, впрочем, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета до конца текущего года.

В то же время министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт намерен ввести собственный запрет на импорт украинского зерна после 16 сентября.