Резников ответил, закончится ли война в Украине в следующем году

Министр обороны Украины Алексей Резников не дает прогнозов о дате окончания войны. Он отметил, что сейчас идет контрнаступление ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Глава Минобороны заявил, что неправильно делать прогнозы по поводу того, когда закончится война. Он считает, что это зависит от многих обстоятельств.

"Я сегодня был у президента, верховного главнокомандующего ВСУ. Там были доклады наших командующих. Мы двигаемся вперед в контрнаступлении. У нас есть изменения, не так быстро, если бы всем хотелось. Все хотят, как в кино: пришли сегодня, а завтра завершили. Но двигаемся мы в соответствии с планом. И будет реакция врага, потому что наши продвижения влияют на их моральный дух. Мы видим, как они хаотично опрокидывают подразделения: с востока на юг, с юга на восток. Мы наблюдаем и это хороший знак" , - объяснил Резников.

Прогнозы по войне в Украине

Буквально сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк не исключил, что война в Украине может закончиться "быстро и в один момент". В частности, он не исключил, что по мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом, война "будет приобретать другой вид".

Ранее министр обороны Алексей Резников выразил свой прогноз, заявив, что полномасштабная война в Украине истечет к лету 2024 года и "мы победим в этой войне".

Сами же украинцы (31%), согласно опросу, проведенному в конце июля, надеются, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет.