Резников: Оккупанты продвигаются под Купянском, но могут попасть в котел

Российские оккупанты имеют определенные успехи на Купянском направлении, однако они могут попасть в котел, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Алексей Резников.

"Это логический ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с Юга и Востока. Но генерал Сырский, командующий группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде бы немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении), то тогда уже они попадут в котел" , — сказал он.

По словам министра, Украина не перебрасывает подразделения с Юга, а российские оккупанты постоянно перемещают свои подразделения: из Херсонской области на Запорожское направление, с Юга — на Восток.

"Как говорят военные, "ситуация сложная, но контролируемая" , — добавил Резников.

Как сообщалось, в сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.