В УГКЦ ждут объяснений от Папы Франциска после имперской речи

В Украинской греко-католической церкви надеются, что слова Папы Римского Франциска о величии Российской империи были спонтанными и на самом деле он не поддерживает российский государственный реваншизм, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении главы УГКЦ блаженнейшего Святослава.

"Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верных нашей Церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они повлекли за собой" , — отметил отец Святослав.

"Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" — худший пример империализма и крайнего русского национализма. Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине… В контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть россиянами" , — отметил глава УГКЦ.

"Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации" , — подчеркнул блаженнейший Святослав.

Как сообщалось, 25 августа Папа Римский Франциск обратился к российским студентам-католикам и призвал их "никогда не забывать о наследии".

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной (страны) великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матери России, идите вперед с этим. И благодарю вас. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами" , — цитирует понтифика сайт Московской римско-католической архиепархии.

Однако в стенограмме выступления Папы Франциска, обнародованной прессслужбой Ватикана, слов о русском величии не было.