ОВА: В Сумской области в результате обстрела пострадали три человека

Российские захватчики в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки пострадали три человека, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Сумской ОВА в Telegram.

За день, 28 августа, войска РФ 23 раз обстреляли населенные пункты в приграничных районах области.

Россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из миномета. В результате обстрела повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом.

Кроме того, из-за российского обстрела получили ранения трое гражданских жителей.

К тому же оккупанты с территории РФ по Великописаревской громаде из двух вертолетов осуществили пуск неуправляемых авиационных ракет. В результате авиаудара поврежден частный жилой дом и летняя кухня. Также был обстрел из СПГ.

Также захватчики совершили авиационный обстрел с самолета управляемыми авиационными бомбами по Краснопольской общине. Также россияне били из минометов и артиллерии.

Удары РФ по Сумской области

Населённые пункты Сумской области в приграничных районах практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. Захватчики активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.