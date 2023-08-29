Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Тульскую область
Минобороны России заявило, что утром 29 августа над Тульской областью были уничтожены беспилотники, сообщает Украинская правда.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В российском ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты якобы были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области.
Ранее Минобороны России сообщило о сбитии беспилотника над Белгородской областью вечером 28 августа. Впоследствии российские военные заявили о сбитии еще одного дрона.