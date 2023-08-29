Погибшим на Житомирщине пилотам посмертно присвоили новые звания

Пилотам, которые трагически погибли на Житомирщине 25 августа, присвоены воинские звания и представлены к государственным наградам.﻿﻿ Об этом заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук, сообщает Украинская правда.

"Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам.Также издал приказ о присвоении воинских званий" , – сообщил он.

В соответствии с приказом командующего Воздушных Сил ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину посмертно присвоено воинское звание "подполковник", капитану Андрею Пильщикову – звание "майор".

26 августа стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Авиакатастрофу расследует ГБР. Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.

В ГБР сообщили﻿, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.