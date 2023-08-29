В Германии депутат нарисовал свастику на авто украинцев, его оштрафовали

В Германии суд оштрафовал депутата горсовета Баден-Бадена, который маркером нарисовал свастику и написал непристойные слова на двух автомобилях с украинскими номерами, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В прокуратуре сообщили, что депутат оштрафован на 50 дневных ставок за "использование символики неконституционных организаций" и применение инвективной лексики. Сумма штрафа держится в секрете.

Инцидент произошел в январе и марте в подземном гараже в Баден-Бадене. Если депутат не обратится в суд с апелляцией, то штраф вступит в силу 8 сентября.

"Зеленые", "Христианско-демократический союз" (ХДС), а также "Свободные граждане Баден-Бадена" резко осудили инцидент и призвали депутата подать в отставку.

"Для меня этот процесс возмутителен. Если обвинения подтвердятся, этому человеку придется уйти в отставку" , - заявил лидер фракции ХДС в муниципальном совете Ансгар Гернсбек.

Городские власти Баден-Бадена все еще подбирают соответствующее наказание для депутата совета. Пока они не примут решение, комментировать этот вопрос не хотят. Также нет информации, к какой партии принадлежит мужчина.