Под Марьинкой ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян – Генштаб

В районе Марьинки Донецкой области украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян. Всего на фронте за минувшие сутки произошло 32 столкновения с оккупантами.

Об этом говорится﻿ в утреннем сводке Генштаба ВСУ 29 августа.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, школам и другой гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 – по пункту управления и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средства на огневой позиции противника.