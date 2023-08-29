В Японии остановились все автомобильные заводы Toyota: причина
Компания Toyota Motor Corp. остановила все свои 14 автосборочных заводов в Японии из-за масштабного компьютерного сбоя, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Сообщается, что от компьютерного сбоя пострадали 12 предприятий. Но заводы Мията в префектуре Фукуока и Daihatsu Motor Co в Киото, на которых не зафиксирован масштабный сбой, также будут остановлены во второй половине дня. По информации автопроизводителя, проблема находится в стадии расследования, но вряд ли она была вызвана кибератакой.
Сообщается, что заводы компании не смогли обрабатывать процессы, связанные с логистикой запчастей. Для Toyota подобный сбой не первый. В марте прошлого года компания приостанавливала все свои заводы после того, как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. пострадал от системного сбоя, вызванного кибератакой.
Ранее сообщалось, что компания Toyota по итогам первого полугодия 2023 года стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, опередив немецкий Volkswagen AG и других конкурентов.