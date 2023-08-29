Украинские военные уничтожили еще более 500 окупантов и 14 танков – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 530 российских оккупантов, а также уничтожили 14 танков, 25 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 261840 (+530) человек,
- танков – 4414 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 8579 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 5450 (+25) ед,
- РСЗО – 733 (+3) ед,
- средств ПВО – 500 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4387 (+4) ед,
- крылатых ракет – 1419 (+4),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43) ед,
- специальной техники – 820 (+11) ед.