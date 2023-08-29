Украинские военные уничтожили еще более 500 окупантов и 14 танков – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 530 российских оккупантов, а также уничтожили 14 танков, 25 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составили: