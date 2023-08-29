Генштаб о наступлении на юге: ВСУ имеют успех в направлении Вербового

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Украинские военные имели успех в направлении Вербового, которое к юго-востоку от недавно освобожденного Роботиного.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"В направлении Новоданиловка-Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы" , – говорится в сообщении.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия на юге от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы, отмечают в Генштабе.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои.