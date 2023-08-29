Наев: РФ вывела наземные войска из Беларуси и перебросила их под Купянск

Командующий Объединенными силами генерал Сергей Наев заявил, что россияне полностью вывели наземные войска из Беларуси, чтобы бросить их на восток, сообщает Лига.net.

По его словам, наземный компонент российских войск выведен из Беларуси в резерв группировки, которая наступает в направлении Купянска и Лимана.

Он отметил, что в сентябре в РБ запланировано проведение ряда учений ОДКБ "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие", которые могут быть использованы для наращивания военного присутствия оккупантов.

Генерал не исключил провокаций врага на границе с Беларусью, однако ударной группировки захватчиков на северном направлении нет.

Остается риск диверсий, подчеркнул военачальник, украинское командование принимает меры.