Британская разведка: В РФ проблемы с вербовкой в армию, несмотря на финансовую привлекательность

Несмотря на то, что военная служба в России сейчас открывает хорошие возможности заработка, Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой новых людей в ряды армии. Об этом рассказывает Министерство обороны Британии в разведывательном смотре от 29 августа, сообщает Европейская правда.

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны службу в российской армии пытаются делать финансово привлекательной в надежде привлечь больше людей.

Так, вспоминают слова Владимира Путина еще 4 февраля 2022 года, вскоре перед вторжением, что лейтенанты получают 81,2 тысяч рублей в месяц. Однако уже в октябре 2022 года Путин обещал даже мобилизованным солдатам 195 тысяч рублей в месяц.

Военные младшие звания, которые привлечены к войне против Украины, отмечает разведка, сейчас получают более 200 тысяч рублей в месяц.