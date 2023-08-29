Медведев пугает мир апокалипсисом из-за ударов ВСУ по Крыму
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в очередном своем посте решил попугать концом света. Поводом для этого стало решение наносить удары по оккупантам в аннексированном Крыму, сообщает Украинская правда.
"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например, по Крыму". Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры.
Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе", – написал он в Telegram.
Также он опубликовал несколько цитат советских лидеров Никиты Хрущева, Владимира Ленина и Откровения Апостола Иоанна о конце света.