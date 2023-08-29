Нацбанк ослабил валютные ограничения: что будет с курсом доллара

Национальный банк Украины ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению. Это может привести к снижению курса доллара на наличном рынке, который существенно вырос в последнее время, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В частности, НБУ с 29 августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут проводиться по курсу, установленному банками.

Валютные ограничения и разрешение на покупку безналичной валюты

НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля 2022 года регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения. Затем лимит был увеличен до 100 тысяч гривен.

Банки продают населению доллары по межбанковскому курсу, который поддерживается за счет интервенций НБУ. Это официальный курс 36,57 гривны за доллар плюс 1%. Впрочем, банки могут взимать еще и дополнительные комиссии. Поэтому разместить купить валюту можно по курсу, близкому к 37,50 гривен.

Этот инструмент был популярен во второй половине 2022 года, поскольку курс на наличном рынке достиг 41-42 гривен за доллар. Выгода от размещения на депозит достигала 10%. Однако затем курс начал снижаться и в феврале-марте 2023 упал ниже 40 гривен. Поэтому население начало снимать доллары с депозитов и обналичивать.

Начиная с мая 2023 года, население больше снимает безналичную валюту, чем размещает на депозиты.