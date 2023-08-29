Изменения климата угрожают европейским горнолыжным курортам – исследование

Изменение климата грозит будущему европейских горнолыжных курортов из-за нехватки снега. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное научным журналом "Nature Climate Change", сообщает Европейская правда.

Как говорится в исследовании, около половины всех европейских горнолыжных курортов столкнутся с высоким риском нехватки снега, если глобальное потепление приведет к повышению среднемировой температуры на два градуса по Цельсию.

При этом, отмечают исследователи, машины для искусственного оснежения смогут частично компенсировать недостаток природного снега в условиях потепления на Земле.

По сценарию с повышением температуры на три градуса по Цельсию в этом столетии 91% европейских горнолыжных курортов окажутся под угрозой нехватки снега для занятий зимними видами спорта.

В публикации указывают, что если глобальное потепление достигнет четырех градусов, то почти все горнолыжные курорты на континенте рискуют столкнуться с нехваткой снега.

Если глобальными усилиями по борьбе с изменением климата удастся ограничить повышение температуры до 1,5 градусов – цель, определенная в Парижском климатическом соглашении, – только 32% горнолыжных курортов будут иметь высокий риск нехватки снега, согласно исследованию. Эту долю можно ограничить до 14–26% за счет искусственного снега.

Европа – главный центр горнолыжного спорта на планете, где находится около половины всех горнолыжных курортов мира. В исследовании рассматривалось 2 234 курорта в 28 странах Европы. Согласно прогнозам исследования, особенно сильно пострадают курорты Альп.