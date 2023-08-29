WSJ: Подготовка гарантий безопасности для Украины займет много месяцев

Подготовка договоренностей о гарантиях безопасности для Украины займет много месяцев, некоторые двусторонние договоренности могут быть достигнуты только в следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, сообщает Новое время.

Собеседники издания отмечают, что пока нет единого взгляда относительно того, насколько детализированными должны быть обязательства союзников.

Отмечается, что партнеры также должны обсудить с Украиной ее будущие военные потребности. Им нужно будет координировать двусторонние переговоры между западными лидерами и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить Украине обещанную военную помощь, не пренебрегая своими потребностями в пополнении запасов и расширении возможностей.

Западные официальные лица признают, что без предоставления Украине надежной поддержки вряд ли удастся заставить Россию прекратить войну.

Высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж ожидает начала переговоров по гарантиям безопасности для Украины в течение следующих нескольких недель. Представители США говорят, что надеются провести вторую встречу с Украиной в ближайшие недели.

Сообщается, что в других странах Европы переговоры еще не начались, но официальные лица во Франции и Германии намечают, какую поддержку они могли бы оказать Украине.

Издание отмечает, что основным политическим вопросом, который встает перед лидерами западных стран, является то, смогут ли нынешние правительства эффективно распределить военные расходы Украины на последующие годы, когда они могут уже не будут у власти.

Сообщается, что наибольшая неопределенность по этому вопросу в Вашингтоне.

По данным издания, европейские союзники готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации президента США Джо Байдена будут слабее, чем они надеялись, или "слишком расплывчатыми" для надежного сдерживания России.

В то время как Байден на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что США «будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних гарантиях безопасности в отношении Украины», официальные лица США заявили, что они еще должны определить, как это соглашение будет выглядеть.

Одно из предложений, по словам представителя администрации Байдена, заключается в том, чтобы США и Украина договорились о меморандуме о взаимопонимании, который не требует одобрения Конгресса.

Сообщается, что если Вашингтон существенно сократит свою поддержку Украины, Европа вряд ли будет финансово или военно способна устранить разрыв.

По данным Кильского института мировой экономики, ведущие европейские страны, предоставляющие Украине вооружение, Великобритания и Германия, выделили от 7 до 8 миллиардов долларов соответственно на военную поддержку Украины, что составляет менее одной пятой поддержки США.

WSJ пишет, что в европейских столицах выразили опасения относительно возможной победы в президентских выборах США Дональда Трампа, поскольку он может попытаться сократить помощь Украине.

Кроме того, среди европейских чиновников растет обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну против Украины до окончания президентских выборов в США 2024 года, надеясь, что победа республиканцев приведет к прекращению военной поддержки Украины.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.