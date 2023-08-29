Украина подписала с Польшей соглашение о развитии железнодорожного сообщения

Польская и украинская железные дороги договорились о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между странами для увеличения экспортно-импортного потенциала, сообщает Новое время.

Как сообщает глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко, это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран.

Соответствующее соглашение между польским оператором Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna и "Укрзализныця" подписано 28 августа 2023 года.

"Делаем очередной важный шаг к укреплению партнерства и развития железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Вместе мы продолжим развивать пограничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот между нашими странами, что в итоге будет иметь положительный эффект для наших железных дорог и национальных экономик Украины и Польши" , — подчеркнул глава Укрзализныци.

Так, в соответствии с положениями соглашения PKP S.A. проработает меры для заключения отдельных соглашений с "Укрзализныцей" в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Также с целью разработки проектов отдельных соглашений стороны образуют совместные рабочие группы.

Одним из принципов соглашения является обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, компании договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи осуществляется не только принимающим перевозчиком на пограничной станции, находящейся на территории его государства, но и, при условии согласования, такие операции могут осуществляться перевозчиком, который сдает груз, на пограничной станции, находящейся на его территории.

Обслуживание поездов локомотивной тягой между пограничными станциями для грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами "Укрзализныци" и компании PKP S.A. с соблюдением паритета 50/50.