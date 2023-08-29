В Польше пока не считают российскими диверсиями последние инциденты в стране

Польские спецслужбы пока не видят оснований считать враждебными диверсиями вспышку "болезни легионеров" в Жешуве и вмешательство "стоп-сигналами" в работу железной дороги. Об этом пишет RMF FM со ссылкой на анонимных собеседников, сообщает Европейская правда.

Агенты Службы внутренней безопасности ABW, расследующие вспышку "болезни легионеров" в Жешуве, еще работают над вопросом. Пока проведенные исследования не дают оснований предполагать, что это стало следствием чьих-либо умышленных действий.

Что касается вмешательства в работу железной дороги, то правоохранители не видят признаков того, что отдельные инциденты на территории страны как-то связаны. Впрочем, еще выясняют, возможно ли технически посылать "стоп-сигналы", находясь в совсем другой части страны.

Также следователи допрашивают задержанных в Белостоке мужчин с радиооборудованием, один из которых сам оказался милиционером.

Напомним, количество подтвержденных смертей в результате вспышки "болезни легионеров" в Жешуве возросло до 11, в общей сложности подтверждено 144 случая заражения. В настоящее время проверили только девять из более сотни отобранных проб воды.