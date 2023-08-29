ООН: С начала полномасштабного вторжения погибли 9500 гражданских

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило гибель 9511 и ранение 17206 гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Таковы данные организации от 24 февраля 2022 года до 27 августа 2023-го, сообщает Радио Свобода.

По данным ООН, с 1 по 27 августа 2023 года зафиксировали 585 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине, из них – 5 погибших и 19 раненых детей.

В организации отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, а многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

По последним данным Офиса генпрокурора Украины, в результате российской агрессии в Украине от 24 февраля 2022 года погибли 503 ребенка, более 1117 ранены. В ОГП отмечают, что эти цифры не окончательны.

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