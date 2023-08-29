Путин не приедет на саммит G20 в Индию, РФ представит Лавров

В Индии подтвердили, что российский лидер Владимир Путин лично не будет присутствовать на саммите G20, который будет проходить 9-10 сентября в Нью-Дели, а туда поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Укринформ.

"Президент РФ Владимир Путин пропустит саммит G20 в Индии в следующем месяце и отправит вместо себя своего министра иностранных дел" , – сообщили в офисе премьер-министра Нарендры Моди в понедельник.

Офис Моди сообщил, что индийский премьер разговаривал с Путиным телефоном, "выразив понимание" о его решении не участвовать в саммите 9-10 сентября, на котором присутствует Лавров.

Как отмечается, Нью-Дели и Москва имеют связи еще со времен Холодной войны, и РФ на сегодняшний день остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию.

Индия уклоняется от прямого осуждения Москвы за ее вторжение в Украину, несмотря на то, что она стремится расширить связи с Соединенными Штатами в сфере безопасности.

Моде и Путин также обсудили "вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность", в частности, недавно завершенный саммит стран БРИКС в ЮАР, который Путин также решил пропустить, отправив туда Лаврова.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, в частности, в незаконной депортации украинских детей. Москва отрицает эти обвинения, настаивая, что ордер по аресту Путина "недействителен".