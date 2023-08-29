В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек из-за пассажира с гранатой

В Варшаве эвакуировали людей из аэропорта имени Шопена, это произошло после того как у 41-летнего гражданина ЮАР, следовавшего из Украины в ОАЭ, обнаружили боеприпасы, сообщает Новое время.

При проверке ручной клади гражданина ЮАР были обнаружены боеприпасы. Речь идет о четырех патронах калибра 5,56 мм. 41-летний мужчина летел из Украины в Дубай.

На основании этого был произведен досмотр зарегистрированного багажа.

Гражданин ЮАР также имел при себе зарегистрированный багаж. В нем была обнаружена боевая граната.

Пиротехники приняли решение приостановить движение и эвакуировать терминал. Всего из аэропорта были эвакуированы около 400 человек.

Гражданина ЮАР задержали пограничники.