Послы G7 встретились со Стефанчуком: напомнили о приоритетах в реформах

Послы стран "Группы семи" провели встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, которую посвятили важнейшим направлениям реформ, сообщает Европейская правда.

На встрече послов со Стефанчуком речь шла о судебной и антикоррупционной реформах.

"Мы также подтвердили важность своевременного восстановления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически значимых лиц, укрепления антикоррупционных учреждений, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР" , – рассказали послы.

Руслан Стефанчук, рассказывая о разговоре, отметил, что поблагодарил послов за всестороннюю помощь их стран и рекомендации.

"Подчеркнул также, что успешный процесс реформ будет определять будущее Украины как европейского государства, члена ЕС и НАТО" , – добавил Стефанчук.

На прошлой неделе Рада приняла во втором чтении законопроект №9419-1 о возобновлении подачи финансовых отчетов политическими партиями, чего требовали в G7.