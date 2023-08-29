В Украине зафиксировали новый летний максимум потребления электроэнергии

Компания "Укрэнерго" сообщила, что за прошедшие сутки в Украине был зафиксирован новый летний максимум потребления – в вечерние часы энергосистема пригласила аварийную помощь, сообщает Радио Свобода.

"28 августа был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%. Это очень высокий показатель, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по производству электроэнергии.

"Укрэнерго" было вынуждено покрыть спрос с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-час" , – говорится в сообщении.

В компании говорят, что аварийная помощь является самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, поэтому просит потребителей экономить:

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

перенести пользование электроприборами на утро или ночь;

выключить свет при выходе из помещения.

В последние дни в Украине царит сильная жара. Среди затратных по электроэнергии приборов есть кондиционеры, которые используются для охлаждения помещений.

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