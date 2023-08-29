За сутки оккупанты атаковали девять областей – сводки ОВА

Российская армия на протяжении суток совершила обстрелы девяти областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 29 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области в сутки враг пять раз обстрелял из артиллерии и минометов Новгород-Северский и Корюковский районы. Зафиксированы обстрелы в направлении села Камень Новгород-Северской общины, села Клюсы Сновской общины (разрушен жилой дом), сел Леоновка, Блешня, Карповичи Семеновской общины.

Вечером 28 августа на лесной дороге в Добрянской общине (Черниговский район) автомобиль наехал на взрывное устройство, два человека погибли, двое детей были травмированы.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелы пострадали Середино-Будская, Ворожбянская, Белопольская, Шалыгинская общины.

Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела Сумщины. Зафиксировано 156 взрывов. Обстрелы потерпели Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская общины.

В Великописаревской общине в результате авиаудара поврежден частный жилой дом. В Середино-Будской общине из-за обстрелов повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом. Ранены три человека.

В Днепропетровской области вчера днем российская армия из артиллерии избивала по Марганецкой общине, а Никополь атаковала с помощью дрона-камикадзе. В Никополе пострадали четыре человека, повреждены админздание и пять автомобилей.

Ночью агрессоры обстреляли Никополь и Марганецкую общину. Один из снарядов упал на территорию частного домовладения. Повреждены крыша дома и газопровод.

В Запорожской области под ударами находились 30 населённых пунктов. Россияне атаковали с БПЛА Волшебное, Малиновку и Левадное, совершили четыре обстрела из РСЗО Железнодорожного, Ольговского, Темировки и Полтавки. Под ракетным ударом оказались Кирпотино и Оленевка.

За сутки захватчики нанесли 83 артиллерийских удара по Гуляйполю, Орехову, Новоандреевке, Преображенке, Щербаках, Роботине, Луговском, Степногорске, Павловке и других прифронтовых городах и селах. Повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки, зафиксировано 49 сообщений о разрушении.

В Харьковской области ночью враг обстрелял Купянск. Поврежден многоквартирный дом, линия электропередач и газовая труба.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении войска РФ нанесли авиационные удары в районе Ветеринарного Харьковского района, из минометов и артиллерии обстреляли Малую Волчу, Зибино, Охримовку Чугуевского района, Ольховатку Купянского района и Ветеринарное Харьковского района.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Кисловке, Колодезному, Берестову. В селе Явирское Изюмского района на поле во время работ по разминированию взорвался трактор на дистанционном управлении.

В Луганской области россияне усугубляют авиационные и артиллерийские удары. Враг ударил с воздуха по Новоегоровке, Твердохлебову, Белогоровке, по реактивной и ствольной артиллерии — по Невскому. В сутки российская армия совершила 149 обстрелов Луганщины, выпустила 548 снарядов.

В Донецкой области под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, Большая Новоселка, Богоявленка, Дорожное, Новоукраинка.

Повреждены 27 жилых домов (из них 5 многоквартирных), здание шахты, дошкольное учреждение, железнодорожная станция, два грузовика, два легковых автомобиля, гараж. В Донецкой области за сутки пять человек погибли, четверо были ранены.

В Николаевской области фиксировались минометные и артиллерийские обстрелы акватории Очаковской общины. Вчера днем враг нанес удар по реактивной системе залпового огня "Град" по Очакову. Поврежден жилой дом.

В Херсонской области за сутки захватчики произвели 61 обстрел, выпустили 275 снарядов, из них по Херсону - четыре обстрела (18 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов, территории и здания дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе. Из-за обстрела села Садовое на месте погибла 63-летняя женщина, 58-летний мужчина был госпитализирован.