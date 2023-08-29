На границе Украины с Беларусью сдетонировали мины на железной дороге

На границе Украины с Беларусью вследствие удара молнии сдетонировали несколько мин, сообщает Украинская правда.

Мониторинговій проект "Беларускі Гаюн" обратил внимание, что провластные каналы Беларуси сообщили, что на ЖД-мосту в 800 метрах от станции "Словечно" сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

В качестве доказательства было обнародовано фото, где видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной (на фото можно увидеть погранстолб РБ).

Фото: t.me/Hajun_BY

По данным белорусских ТГ-каналов, в результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

В свою очередь по данным источников издания в военных кругах, из-за погодных условий в результате попадания молнии произошел подрыв нескольких мин минно-взрывного заграждения, которое прикрывает определенный участок украинско-белорусской границы. Пострадавших в результате взрыва нет.

По словам собеседника, такое может случаться время от времени, поскольку Силы обороны надежно заминировали подступы с РБ, чтобы исключить повторение наступления с этого направления. В то же время на границе с Беларусью действуют ограничения по пребыванию гражданских людей, поэтому минные устройства угрожают исключительно оккупантам.

Информацию о непроизвольном подрыве также подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.