В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ

В России засекретили время и место захоронения погибшего в авиакатастрофе главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.﻿﻿ Об этом пишет местное издание "Фонтанка" со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга, сообщает Украинская правда.

"Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованы на подписке (о неразглашении - Фонтанка)" , – пишет издание.

Как сообщает издание, предположительно, похороны будут проходить на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Туда уже съезжаются "вагнеровцы".

Ранее в Кремле официально подтвердили﻿, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.