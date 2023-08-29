В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
В России засекретили время и место захоронения погибшего в авиакатастрофе главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Об этом пишет местное издание "Фонтанка" со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга, сообщает Украинская правда.
"Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованы на подписке (о неразглашении - Фонтанка)", – пишет издание.
Как сообщает издание, предположительно, похороны будут проходить на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Туда уже съезжаются "вагнеровцы".
Ранее в Кремле официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.