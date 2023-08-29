FT: Споры в ЕС могут поставить под угрозу военную поддержку Украины

Споры стран-членов Евросоюза по пополнению бюджета блока могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины.﻿ Об этом пишет Financial Times, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

По словам участников переговоров, просьба Брюсселя о дополнительном финансировании на общую сумму 86 млрд евро, направленная на облегчение нагрузки на бюджет ЕС и одновременно на продление четырехлетней поддержки Украины, разделила страны-члены и привела к призывам к сокращению и продлению сроков утверждения.

Брюссель предложил последний пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, отчасти для того, чтобы изолировать Киев от политической нестабильности. Сегодня министры ЕС возобновят консультации после летних каникул, а поддержка Украины будет главным вопросом повестки дня на встречах министров обороны и иностранных дел.

До сих пор переговоры о финансировании осложнялись тем, что Еврокомиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, включая положения о возмещении расходов на выплату процентов по долгу и повышении зарплат чиновникам ЕС.

Многие страны-члены заявили, что, хотя дополнительная финансовая поддержка Украины обоснована, другие элементы пакета являются результатом внутренней проблемы управления бюджетом ЕС, которая не заслуживает дополнительных средств.

Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые возглавили сопротивление, утверждают, что затягивание бюджетных поясов из-за роста процентных ставок и требований к заработной плате также должно быть отражено в Брюсселе.