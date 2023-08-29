Путина не будет на похоронах Пригожина – Кремль

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, заявил, что Владимир Путин не придет на похороны главаря "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает Новое время.

Он также отметил, что Кремль не имеет никакой конкретной информации о похоронах.

Ранее Песков заявлял, что ответа на вопрос о том, придет ли на похороны Путин, пока "нет", а решение о том, в каком формате проводить похороны Пригожина "всегда принимается вместе с родственниками и основывается на решении родственников".

Самолет Пригожина Embraer Legacy 600 разбился в Тверской области в среду, 23 августа.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта "вагнеровцев". Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его "правая рука" Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.