В Германии расследуют попадание своей электроники в российские беспилотники

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении предпринимателя, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан", сообщает Европейская правда.

По данным издания Spiegel, Вальдемара В., гражданина Германии и России, подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах.

Предпринимателя подозревают в том, что его компания из Саарбрюккена продавала в Россию компоненты электроники, которые используются в российских беспилотниках "Орлан". Такой экспорт происходил в промежутке с 2020 года до марта 2023 года, поэтому охватывает и значительный период полномасштабной войны.

Следствие считает, что подозреваемый пытался скрыть этот экспорт, отправляя груз в Россию через третьи страны, в том числе Литву и Дубай.

Общая стоимость проданной электроники составляет около 750 тысяч евро.

Предпринимателя держат под стражей на основании ордера Федерального верховного суда в Карлсруэ.