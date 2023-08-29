В Минобороны назначили ответственного за тыловое обеспечение ВСУ
Министр обороны Алексей Резников назначил крымскотатарского общественного деятеля Арсена Жумадилова руководителем агентства по ресурсному обеспечению ВСУ. Об этом заявил сам Жумадилов заявил на своей странице в Facebook, сообщает Экономическая правда.
Сейчас Агентство существует только на бумаге. А с Жумадиловым подписан контракт сроком на 3 года.
"Не спешите поздравлять. Надеюсь, поздравите через три года, когда буду подводить итоги выполненного контракта, страна будет иметь системное решение по обеспечению войска, а государство - еще одну качественно функционирующую институцию", - написал новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии при МО.
Жумадилов рассказал о ближайших планах.
Прежде всего - внесение Министерством проекта постановления на правительство, которым последнее должно определить Агентство ответственным исполнителем бюджетной программы.
"Его принятие мы планировали на начало июля, но скорость движения проектов документов в дебрях министерства иногда падает до отрицательных значений", - написал Жумадилов.
Основной стратегический вызов, по его словам, это - переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ из "закупили - передали" в "закрыли потребности наших военных".
Речь идет не только тендеры без коррупции (это базовая гигиена, условие, без которого нет смысла продолжать что-либо), но и четкое прогнозирование и планирование, политика в сфере качества и ее контроль при приемке товара, распределение и доступ военнослужащих к надлежащему обеспечению, устойчивость системы безотносительно персоналий и устойчивость к шокам.
Новосозданное агентство должно уже осенью начать закупку амуниции, топлива, питания и других ресурсных вещей, необходимых для армии.
Арсен Жумадилов - государственный управленец, крымскотатарский общественный деятель. Старший преподаватель кафедры политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. Первый избранный на конкурсе руководитель ГП "Медицинские закупки Украины".
В апреле 2023 возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.