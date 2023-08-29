В Минобороны назначили ответственного за тыловое обеспечение ВСУ

Министр обороны Алексей Резников назначил крымскотатарского общественного деятеля Арсена Жумадилова руководителем агентства по ресурсному обеспечению ВСУ.﻿ Об этом заявил сам Жумадилов заявил на своей странице в Facebook, сообщает Экономическая правда.

Сейчас Агентство существует только на бумаге. А с Жумадиловым подписан контракт сроком на 3 года.

"Не спешите поздравлять. Надеюсь, поздравите через три года, когда буду подводить итоги выполненного контракта, страна будет иметь системное решение по обеспечению войска, а государство - еще одну качественно функционирующую институцию" , - написал новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии при МО.

Жумадилов рассказал о ближайших планах.

Прежде всего - внесение Министерством проекта постановления на правительство, которым последнее должно определить Агентство ответственным исполнителем бюджетной программы.

"Его принятие мы планировали на начало июля, но скорость движения проектов документов в дебрях министерства иногда падает до отрицательных значений" , - написал Жумадилов.

Основной стратегический вызов, по его словам, это - переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ из "закупили - передали" в "закрыли потребности наших военных".

Речь идет не только тендеры без коррупции (это базовая гигиена, условие, без которого нет смысла продолжать что-либо), но и четкое прогнозирование и планирование, политика в сфере качества и ее контроль при приемке товара, распределение и доступ военнослужащих к надлежащему обеспечению, устойчивость системы безотносительно персоналий и устойчивость к шокам.

Новосозданное агентство должно уже осенью начать закупку амуниции, топлива, питания и других ресурсных вещей, необходимых для армии.

Арсен Жумадилов - государственный управленец, крымскотатарский общественный деятель. Старший преподаватель кафедры политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. Первый избранный на конкурсе руководитель ГП "Медицинские закупки Украины".

В апреле 2023 возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.