Возле Сан-Франциско могут построить новый город за 800 млн долларов – СМИ

Группа богатых и узнаваемых лидеров надеется использовать приобретенную за пределами Сан-Франциско землю для строительства совершенно нового города. Об этом пишет The Verge со ссылкой на The New York Times и Bloomberg, сообщает Mezha Media.

К такому выводу пришли местные чиновники, изучая вопрос о том, кто стоит за приобретением земли вне Сан-Франциско и с какой целью ее хотят использовать. На покупку этой земли компания Flannery Associates потратила за прошедшие пять лет $800 млн.

В проект вложились соучредитель LinkedIn Рид Гоффман, инвесторы Andreessen Horowitz Марк Андрессен и Крис Диксон, бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман, основательница Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс и другие технологические лидеры и инвесторы.

По сообщению SFGate, недавно Flannery Associates начала опрашивать жителей округа Солано о планах построить "новый город с десятками тысяч новых домов, большой солнечной электростанцией, садами с более чем миллионом новых деревьев и более десяти тысяч акров новых парков и открытых пространств".

Как сообщает The Wall Street Journal, компания приобрела около 52 тыс. акров земли под застройку, большинство из которых являются сельскохозяйственными угодьями. Со всем тем назначение земли является препятствием для строительства. Поэтому Flannery Associates предстоит добиться изменения зонирования, что в Калифорнии непростая задача.

Похоже, компания пытается вынести инициативу на голосование в округе следующего года, чтобы продвинуть проект вперед. Пока не совсем понятно, почему инвесторы этого хотели. Но есть гипотеза, что эти усилия являются способом бегства из Сан-Франциско. Технологические деятели критиковали местные власти за такие проблемы, как преступность и бездомность.

Как известно, технологические лидеры не в первый раз пытаются создать собственные города, чтобы бежать в более дружеские места или поддержать свой бизнес. К примеру, Илон Маск и Ларри Эллисон купили участки земли для создания специальных сообществ.