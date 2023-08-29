В Ватикане объяснили слова Папы об имперском наследии России

Святой Престол попытался объяснить скандальное заявление Папы Римского Франциска о "великой России", которое вызвало возмущение в Украине, сообщает Европейская правда.

По словам руководителя пресс-центра Ватикана Маттео Бруни, Папа Франциск призвал "не превозносить империалистическую логику".

"Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и, конечно, не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, упомянутых для обозначения определенных исторических периодов" , – утверждает Бруни.

Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик сказал следующее: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.