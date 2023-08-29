Авиакатастрофа в Житомирской области: в ГБР начали расшифровывать "черные ящики"

Началась расшифровка "черных ящиков" в расследовании авиакатастрофы Житомирской области. Об этом заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян, сообщает Радио Свобода.

"Началась расшифровка "черных ящиков". Особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть техническим характеристикам. Началось восемь экспертиз, которые также должны доказать, что либо самолеты были неисправны, либо это была ошибка пилотов, либо было нарушение организации полетов. Ожидаем еще начала судебно-медицинских экспертиз" , – заявила она в эфире национального телемарафона.

Ранее в ДБР сообщали﻿, что следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы – техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушение при организации совершения полетов.

В Житомирской области 25 августа столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. По данным Государственного бюро расследований (ДБР), во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. Погибли три украинских пилота.

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