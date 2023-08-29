Кабмин выделил 1,7 миллиарда гривен на проекты восстановления в регионах

Кабинет Министров на заседании 29 августа принял постановление о перераспределении субвенции на реализацию проектов обновления в регионах. Общая сумма финансирования будет составлять 1,7 миллиарда гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, на скорейшее восстановление правительство выделило беспрецедентное финансирование – более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Сегодня принимаем важное постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов восстановления в регионах" , - сказал Шмигаль на заседании правительства.

Это средства Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены в бюджеты городских, сельских и поселковых общин на подконтрольной Украине территории.