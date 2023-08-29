Антикоррупционный суд оставил под стражей нардепа Гунько

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения нардепу Анатолию Гунько, который обвиняется в получении взятки.﻿ Об этом заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"29 августа 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следователя судьи ВАКС, которым народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн гривен залога" , - говорится в сообщении .

Отмечено, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался продать землю Национальной академии аграрных наук. При этом 9 августасуд избрал меру пресечения Гуньку. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью ухода под залог.