В РФ упал вертолет Ми-8, экипаж погиб - очевидцы

Во вторник, 29 августа, в Челябинской области России упал вертолет Ми-8. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

На борту находились три человека. По предварительной информации, все погибли.

По данным Telegram-канала Mash, три человека погибли в результате падения вертолета Ми-8 в пригороде Челябинска. Это экипаж машины – командир, правый летчик и бортинженер. Предварительно пассажиров на борту не было.

Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом трасса М5 и военный аэродром Шагол.

По данным канала Baza, вертолет принадлежал ФСБ. Причины падения пока не известны.