В Крыму оккупанты ограничили "линейки" в школах 1 сентября

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов, сообщает Радио Свобода.

В Telegram он сообщил, что такое решение было принято "в целях обеспечения безопасности".

"В то же время подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуален. При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить количество классов, которые примут участие в торжественном мероприятии" , - отметил Аксенов.

Начиная с августа 2022 года, в Крыму почти каждый день слышны звуки взрывов. Оккупационные власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", «работой ПВО» или учениями военных РФ.

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