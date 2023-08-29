Жара в Киеве снова побила рекорд

В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды, сообщает Украинская правда.

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 28 августа в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.

Ночь на понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С.:

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму - на 9,3°С.

Что касается прогноза на среду 30 августа, в большинстве областей Украины, по данным Укргидрометцентра, ожидается жаркая погода, но с переменной облачностью.