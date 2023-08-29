Визит Эрдогана в Россию: СМИ назвали новую дату

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в городе Сочи. Об этом изданию Middle East Eye рассказали три источника, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что главной темой переговоров Эрдогана с Путиным будет Черноморская зерновая инициатива, которую РФ сорвала в прошлом месяце.

Анкара стремится способствовать возвращению Москвы к этому соглашению.

Кроме того, Эрдогана беспокоят и двусторонние вопросы, такие как импорт природного газа из России.

Накануне агентство Bloomberg сообщило﻿, что встреча Путина с Эрдоганом может состояться 8 сентября.