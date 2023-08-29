На левобережной Херсонщине военные подняли флаг Украины

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над дачами на левом берегу Днепра. Эта территория является "серой зоной".

Об этом сообщает херсонское издание "Мост".

Как видно на видео, на одном из зданий на территории садового кооператива "Путевик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем. Поэтому решили поднять на нем флаг Украины, чтобы дать понять россиянам, что те ворвались на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от оккупантов.

Флаг под гимн Украины подняли военные Андрей и Иван.