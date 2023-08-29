На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки о непригодности к службе

Главу военно-врачебной комиссии на Киевщине подозревают в выдаче "липовых" справок о непригодности к военной службе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ГБР, ОГП, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из районов Киевской области (по данным УП - Макаровского района), которая за деньги выдавала справки о непригодности к военной службе.

По данным следствия, все "липовые" справки выдавались за подписью чиновницы и были заверены печатью.

Подыскивал "клиентов" начальник отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области со своими двумя сообщниками, которым было сообщено о подозрении в июле, отмечают в ГБР.

За свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов США. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклонистов и их возраста.

Чем старше был мужчина, тем дешевле была "услуга" по подделке документов. Председатель ВВК выписывала справки даже без прохождения мужчинами комиссии.

Прокуроры отмечают: сейчас установлено, что такой "услугой" подозреваемой воспользовались более 10 человек.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к совершенному преступлению других лиц, говорят в ОГП.