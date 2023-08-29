Бывший глава СБУ Баканов открыл ФЛП и может сдавать жилье в аренду
Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП и может сдавать в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит расследование hromadske ""Контора": тайны Ивана Баканова".
В расследовании также сообщают, что Баканов, согласно реестрам, может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.
Кроме того, экс-чиновник может предоставлять правовые услуги. При этом ранее Баканов получил адвокатское свидетельство.
"По данным журналистов hromadske, после увольнения с должности главы СБУ 18 июля 2022 года Иван Баканов продолжает жить в своем доме в пригороде Киева, а свободное время посвящает игре в футбол. Тренируется экс-глава СБУ в футбольном комплексе "Динамо"".
Предыстория:
- Иван Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с августа 2019-го по июль 2022 года.
- В феврале 2023 года сообщалось, что Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего бывшего главы Ивана Баканова, но ее результаты засекречены.
- 19 июля стало известно, что Баканов получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.