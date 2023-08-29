В Украине обнародована новая Стратегия развития финансового сектора

Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили и обнародовали новую Стратегию развития финансового сектора Украины, сообщает Экономическая правда.

Документ﻿ размещен на сайте Национального банка.

Как следует из обнародованного документа, Стратегия предусматривает совместные действия регуляторов и Фонда гарантирования вкладов в финансовом секторе. Эти действия будут направлены на достижение пяти следующих стратегических целей:

макроэкономическая стабильность,

финансовая стабильность,

финансовая система работает на восстановление страны,

современные финансовые услуги,

институциональная способность регуляторов и ФГВФЛ.

Стратегия определяет будущие приоритеты финансовой системы. К ним относятся:

восстановление, развитие финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы,

постепенное сворачивание чрезвычайных пруденциальных мер,

диагностика банковских активов,

мониторинг и решение проблемы неработающих кредитов,

создание комплексной системы оздоровления и вывода с рынка несостоятельных участников,

внедрение системы раннего реагирования на проблемность финансовых учреждений.

При благоприятных и устойчивых макроэкономических условиях предполагается постепенная либерализация финансовых рынков и возвращение монетарной политики к режиму инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

Одной из приоритетных задач в рамках реализации Стратегии являются меры по восстановлению финансовой инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Особое внимание в Стратегии уделено имплементации европейского законодательства и мировой практики в сферах регулирования и надзора за финансовым сектором, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка участников финансовых учреждений.

Поскольку условия войны обусловливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия является бессрочной.

Мероприятия условно разделены на краткосрочные - направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом, и на среднесрочные - которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.

В то же время регуляторы и Фонд гарантирования вкладов будут уточнять совместные планы по достижению целей Стратегии и работать над их реализацией столько времени, сколько потребуется.

В связи с этим Стратегия также закрепляет короткий перечень ключевых индикаторов, важных в краткосрочной перспективе во время полномасштабной войны, который в дальнейшем при необходимости будет актуализирован.

Напоминаем:

Разработка Стратегии была предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

Совет по финансовой стабильности, в рамках которого сотрудничали регуляторы по разработке новой Стратегии развития финансового сектора Украины, одобрил ее на заседании 19 июля 2023 года.

Предыдущая стратегия предусматривала развитие финансового сектора до 2025 года. Дорожная карта реализации этого предыдущего стратегического документа, который воплощался три с половиной года, выполнена на 47%.