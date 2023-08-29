Bloomberg: Путин впервые собрался за границу после выдачи ордера на его арест

Президент России Владимир Путин согласился посетить Китай – это будет его первая зарубежная поездка после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от трех источников.

Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" в октябре, по словам трех людей, знакомых с этим вопросом.

Путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сообщил один из источников.

Путин готов посещать только те страны, где его спецслужбы могут полностью гарантировать его безопасность, и Китай является одним из таких мест, по словам двух собеседников.

Путин не покидал Россию после того, как суд в Гааге объявил об ордере на его арест в марте в связи с незаконными депортациями украинских детей. В то же время Путин посещал оккупированные Россией территории Украины.

На прошлой неделе Путин пропустил саммит БРИКС в ЮАР после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется выполнить приказ суда об аресте Путина.

Путин также сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что он не будет участвовать в саммите G20 в следующем месяце, хотя Индия не является подписантом Римского статута, на основании которого действует МУС.

Китай также не подписал Римский статут, который регулирует деятельность Международного уголовного суда.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин посещал только соседние страны бывшего Советского Союза и Иран, который поставляет беспилотники российским военным.

Последний раз Путин посетил Китай в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как отдал приказ о вторжении. Тогда он посетил Зимние Олимпийские игры в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.