Минреинтеграции объявило эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье

Из пяти населенных пунктов Запорожской области будет проведена эвакуация детей с родителями или заменяющими их лицами, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения единогласно поддержал проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий.

Так, эвакуация будет проведена из города Гуляйполе, пгт Степногорск, сел Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Из-за сложной ситуации с безопасностью и вражескими обстрелами оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация будет также касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.