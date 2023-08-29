FT: В Германии арестовали вероятного поставщика компонентов для российских БПЛА

Правоохранительные органы Германии арестовали немецкого бизнесмена российского происхождения по подозрению в поставке компонентов для российских беспилотников, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

Издание не называет полного имени подозреваемого.

По данным прокуратуры, некто Вальдемар В. поставлял в Россию детали, которые использовались для производства применяемых в Украине беспилотников "Орлан-10".

Подозреваемый руководил двумя компаниями в федеральной земле Саар на западе Германии, которые работали с электронными компонентами.

В период с января-2020 по март 2023 года указанные компании осуществили 26 поставок на общую сумму 715 000 евро, конечным получателем которых была российская компания, занимающаяся производством военной техники, включая "Орланы".

"Компоненты являются неотъемлемой частью этих беспилотников и включены в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию" , - сообщила прокуратура.

Компании Вальдемара В. импортировали необходимые компоненты, а затем отправляли их в Россию через подконтрольную ему фирму, зарегистрированную в земле Баден-Вюртемберг. Получателем были две подставные российские фирмы, которые по согласованию с обвиняемым передавали их производителю "Орланов".

После начала войны в Украине Вальдемар В. начал также использовать для доставки комплектующих в Россию подставные фирмы в Дубае и Литве, утверждает прокуратура.

В исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) "Орлан-10" был назван "самым успешным БПЛА", т. е. беспилотным летательным аппаратом, России, напоминает Financial Times.

Напоминаем:

Ранее расследование Reuters показало, что Россия может поставлять запчасти для самолетов через россиян, имеющих родственников за рубежом.

Таможенные документы, которые изучало агентство, показывают, что детали попадают в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан - ни одна из которых не одобрила западные санкции против России.

Многие компании, которые занимаются этой деятельности, были созданы после 2022 года.

В целом, с мая прошлого года, когда начали действовать большинство ограничений на торговлю и экспорт Украины в США и Европе, до конца июня этого года в российские авиакомпании поступило авиазапчастей минимум на 1,2 миллиарда долларов.

"Орлан-10" - самый массовый дрон российского производства, применяемый армией РФ. Может транслировать цели для поражения различными боевыми машинами, использоваться как корректировщик артиллерийского огня, а также для ведения радиоэлектронной борьбы.