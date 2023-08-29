Швейцария отправит Украине дистанционную машину для разминирования
Власти Швейцарии анонсировали передачу Украине дистанционно управляемой машины для разминирования, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.
Машину передал Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии фонд Swiss Digger.
Также Украина получит комплект запчастей.
В швейцарском правительстве отметили, что отправка планируется в сентябре.
Стоимость всего пакета помощи составляет 1,2 миллиона швейцарских франков (более 1,3 миллиона долларов).
Кроме того, эксперты фонда Swiss Digger проведут тренинги для украинских специалистов на месте.
Напомним, в июне нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала одобрение нового швейцарского пакета помощи Украине в размере более 5 миллиардов евро, рассчитанного на пять-десять лет.