Кулеба объяснил, почему Украина не будет вести переговоры с Путиным

Украина не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку ему нельзя доверять, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Во время брифинга Кулеба напомнил, как погиб главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в России.

"Что касается призывов к переговорам с Путиным. Каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать об этом не у нас, а у господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным. Он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил конфликт, договорился о гарантиях безопасности, а затем Путин его убил" , — сказал Кулеба.

Министр отметил, что нет причин считать, что «в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе».

Ранее глава Минобороны Алексей Резников, комментируя вероятное убийство Пригожина, отметил, что после случившегося «вести переговоры и заключать любые соглашения с Кремлем нет смысла».﻿

Самолет с Пригожиным разбился вечером 23 августа в Тверской области. В списке пассажиров также были один из его командиров, террорист Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов.

Спустя три дня в РФ подтвердили личности пассажиров и сообщил, что они «соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, назвал его «человеком сложной судьбы» и отметил, что он «совершил ошибки в жизни».

Ранее пресс-секретарь Путина утверждал, что диктатор не придет на похороны Пригожина.